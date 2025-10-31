На 100-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Иван Волошин

Он родился 12 сентября 1925 года в селе Петриковка, Днепропетровская область. С началом войны в 15 лет он стал старшим в семье из семи детей, отец ушёл на фронт в первые дни войны. Село было оккупировано с 1941 по 1943 год. В феврале 1944 года Волошин призван в Красную Армию, служил в 1-м танковом корпусе резерва Главнокомандующего, участвовал в освобождении Литвы и Латвии на 7-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Воевал под Шауляй и Кёнигсбергом, был радиотелеграфистом-пулемётчиком. После демобилизации в 1950 году продолжил службу в танковых частях до 1969 года. В 1972 году вышел на пенсию и переехал в посёлок Красный Текстильщик в Саратове, где активно участвовал в благоустройстве поселка, за что был благодарен местным жителям.

В Саратове на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Волошин. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев, передает Аиф.

Фото: Telegram-канал мэра Саратова Михаила Исаева