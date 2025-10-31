Губернатор Павел Малков принял участие в отправке гуманитарного груза в зону СВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в гуманитарной акции помощи бойцам спецоперации «Когда мы едины — мы непобедимы!», приуроченной к Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Торжественная церемония отправки автоколонны с гуманитарной помощью состоялась в рязанском Лесопарке. Межрегиональная акция в поддержку участников СВО проходит при участии трех регионов страны: Рязанской и Тульской областей, а также Республики Дагестан.

Межрегиональная акция в поддержку участников СВО проходит при участии трех регионов страны: Рязанской и Тульской областей, а также Республики Дагестан. Собран груз с гуманитарной помощью для бойцов: автомобили, кроссовые мотоциклы, дроны, генераторы, зарядные электростанции, спальные мешки, термобелье, окопные свечи, строительные материалы, наборы инструментов, маскировочные сети, продукты питания и другое.

Губернатор Павел Малков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность совместной работы по поддержке участников СВО.

«Сейчас в зоне проведения специальной военной операции наши бойцы уверенно освобождают исконно русские территории, помогают мирным жителям вернуться к нормальной жизни. Военнослужащим очень важна наша поддержка — она дает силы на поле боя, укрепляет дух защитников Родины. Бойцы говорят, что каждая посылка с родной земли — это частичка тепла дома, которая помогает выстоять и двигаться вперед. Не раз лично слышал об этом от наших ребят, которых регулярно навещаем, привозим на фронт гуманитарную помощь», — сказал он.

Павел Малков поблагодарил всех, кто участвует в акции и помогает формировать гуманитарные грузы.

Советник председателя правительства Дагестана по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, общественными организациями и развития спорта Магомедхан Хазанатов поблагодарил Павла Малкова за плодотворное сотрудничество от имени главы Дагестана Сергея Меликова.

Первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов отметил, что проведение подобных акций объединяет большое количество граждан из разных регионов страны, демонстрирует всеобщее неравнодушие и искреннее стремление поддержать участников СВО всем, чем необходимо.