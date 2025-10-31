FT: встреча Путина и Трампа отменена из-за жесткой позиции Москвы

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который должен был состояться в Венгрии, отложен из-за жесткой позиции Москвы по ситуации в Украине. Об этом сообщает Financial Times. Решение о переносе встречи было принято после напряженных телефонных переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. По информации из российского внешнеполитического ведомства, Вашингтону был направлен меморандум, в котором указана необходимость устранения первопричин текущего кризиса. Данное обстоятельство стало основным фактором, повлиявшим на решение об отложении саммита.

