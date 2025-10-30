Wildberries планирует купить страховую компанию для расширения бизнеса

Маркетплейс Wildberries (WB) планирует купить небольшую страховую компанию. Об этом сообщил «Ъ», сославшись на два источника на страховом рынке.
Покупка страховой компании позволит Wildberries быстрее выйти на рынок страхования и предложить клиентам новые продукты, используя данные о покупках и поведении клиентов. Это может помочь улучшить взаимодействие с потребителями и расширить бизнес.
Wildberries ищет компанию с лицензией на ОСАГО и другими видами страхования, не связанными с жизнью. Ожидается, что сделка может обойтись в 0,5-1 миллиард рублей.
Эксперты предполагают, что Wildberries может рассмотреть компании, которые не входят в топ-30 по сбору страховых премий. Это могут быть страховщики с годовым объемом премий от 1 до 3 миллиардов рублей, такие как «Тит», «Интери» и «Аскор». Также рассматриваются компании с меньшими премиями или те, которые ранее принадлежали иностранным владельцам.