ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Российские военные освободили Садовое и Красногорское. ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ, поразили места сборки и хранения ударных беспилотников дальнего действия. Потери ВСУ украинской армии составили до 1 485 боевиков. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 192 беспилотника.
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
