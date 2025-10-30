ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Российские военные освободили Садовое и Красногорское. ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ, поразили места сборки и хранения ударных беспилотников дальнего действия. Потери ВСУ украинской армии составили до 1 485 боевиков. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 192 беспилотника.