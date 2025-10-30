В Рязани начали поиски родственников красноармейца, погибшего в плену

Изначально исследование касалось судьбы мирных жителей, ставших жертвами оккупации. Но вскоре в документах начали попадаться акты о преступлениях против военнопленных красноармейцев. «Обычно хоронили в братских могилах, но здесь на шести могилах даже стояли кресты. На двух из них удалось прочитать надписи: „Лескин, 1923 года рождения, Рязань, улица Свердлова (ныне Николодворянская), 59“», — сказал историк.

В Рязани начали поиски родственников красноармейца, погибшего в плену под Воронежем. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на историка Виктора Бахтина.

