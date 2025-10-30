В ДС «Олимпийский» прошли областные соревнования по фигурному катанию «Рязанские узоры»

Соревнования прошли 28-29 октября под девизом «Спорт против наркотиков». На ледовой арене ДС «Олимпийский» соревновались более 150 юных фигуристов в возрасте от 8 до 17 лет из Москвы, Твери, Пензы, Тольятти, Тамбова, Нижнего Новгорода, Липецка, Усмани, Балашихи, Раменского и Рязани. Всего разыграли 12 комплектов наград: в одиночном мужском и женском катании по III, II, I юношескому разряду, III, II, I спортивному разряду и спортивному разряду КМС.

Среди воспитанников отделения фигурного катания спортивной школы «ХК «Рязань-ВДВ» на пьедестал почета поднялись:

3-й юношеский разряд, мальчики:

1 место: Вячеслав Евтюхин, тренер-преподаватель Зоря Т. А.

3-й юношеский разряд, девочки:

3 место: Арина Шикунова, тренер-преподаватель Жарова А. А.

2-й юношеский разряд, дeвочки:

1 место: Виктория Фролина, тренер-преподаватель Березняк О. И.

2 место: Алиса Хлунова, тренер-преподаватель Егоров А. В.

3 место: Маргарита Клянчина, тренер-преподаватель Березняк О. И.

2-й юношеский разряд, мaльчики:

1 место: Артем Алексеев, тренер-преподаватель Березняк О. И.

2 место: Александр Гуськов, тренер-преподаватель Березняк О. И.

1-й юношеский разряд, дeвочки:

1 место: Ева Филимонова, тренер-преподаватель Егоров А. В.

2 место: Виктория Арсенова, тренер-преподаватель Шевцова О. М.

3 место: Виктория Марюшкина, тренер-преподаватель Егоров А. В.

3-й спoртивный разряд, дeвушки:

1 место: Устинья Бакши, тренер-преподаватель Шевцова О. М.

3-й спoртивный разряд, юноши:

1 место: Руслан Жирнов, тренер-преподаватель Шевцова Е. А.

2 место: Максим Моисеев, тренер-преподаватель Шевцова Е. А.

3 место: Захар Тюмерин, тренер-преподаватель Шевцова Е. А.

2-й спoртивный разряд, девушки:

1 место: Аделина Аверина, тренер-преподаватель Березняк О. И.

2 место: Елизавета Гаврикова, тренер-преподаватель Шевцова О. М.

3 место: Екатерина Носачева, тренер-преподаватель Шевцова О. М.

1-й спoртивный разряд, дeвушки:

1 место: Варвара Березняк, тренер-преподаватель Березняк О. И.

1-й спoртивный разряд, юноши:

2 место: Тимофей Афанасьев, тренер-преподаватель Свирина Л. Н.

КМС, девушки:

1 место: Анна Рябова, тренер-преподаватель Березняк О. И.

По результатам выступлений победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными призами минспорта Рязанской области.