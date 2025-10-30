Стала известна личность погибшего возле ДС «Олимпийский» рязанца

Об этом сообщает пресс-служба региональной инспекции труда. Там сообщили, что погибший был работником дворца спорта. По данным инспекции, с мужчиной произошел несчастный случай. «Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть мужчины 1956 г. р. В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств и причин произошедшего», — рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Мирохина.