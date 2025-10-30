Проезд электромобилей по Крымскому мосту со стороны Кубани запретят

Движение электромобилей и гибридных автомобилей запретят с полуночи 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400). Ранее по Крымскому мосту было запрещено движение грузовиков. Для них, а также электромобилей и гибридных авто доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. В Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту опубликовали карту с указанием ЭЗС на трассе Р-280 «Новороссия».

Проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края запретят с 3 ноября. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации.

