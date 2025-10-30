На рязанском оборонном заводе раскрыли схему хищения бюджетных средств

На одном из рязанских оборонных предприятий вскрыли схему, связанную с нецелевым расходованием бюджета на содержание и ремонт оборудования. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник. По его словам, в статусе подозреваемых могут оказаться несколько сотрудников из руководящего состава предприятия. Источник уточнил, что «в коллективе уже наметились тревожные настроения». По словам сотрудников, в «условиях СВО и с учётом специфики предприятия подобные схемы можно расценить, как форму госизмены».

