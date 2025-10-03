В Рязани оштрафовали руководителя УК

Отмечается, что УК «Олимп Сервис» в течение месяца со дня начала управления домом № 15 по улице Строителей не заключила договор о выполнении работ для надлежащего содержания систем газового оборудования. Из-за этого руководителя организации оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Рязани оштрафовали руководителя управляющей организации ООО «УК «Олимп Сервис». Об этом 3 октября сообщили в официальном Telegram-канале комплекса ЖКХ и энергетики по региону.

Отмечается, что УК «Олимп Сервис» в течение месяца со дня начала управления домом № 15 по улице Строителей не заключила договор о выполнении работ для надлежащего содержания систем газового оборудования.

Из-за этого руководителя организации оштрафовали на 50 тысяч рублей.