В Рязани из-за аварии отключили свет на 12 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам: Касимовское шоссе; Зубковой; Лесопарковая; Полонского; Рыбацкая; Свободы; Ленина; Соборная; переулок Войкова; проезд Речников; Николодворянская; Скоморошинская. Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС.