В Рязани из-за аварии отключили свет на 12 улицах
В Рязани из-за аварии отключили свет на 12 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам: Касимовское шоссе; Зубковой; Лесопарковая; Полонского; Рыбацкая; Свободы; Ленина; Соборная; переулок Войкова; проезд Речников; Николодворянская; Скоморошинская. Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС.
В Рязани из-за аварии отключили свет на 12 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам:
- Касимовское шоссе;
- Зубковой;
- Лесопарковая;
- Полонского;
- Рыбацкая;
- Свободы;
- Ленина;
- Соборная;
- переулок Войкова;
- проезд Речников;
- Николодворянская;
- Скоморошинская.
Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС.