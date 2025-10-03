В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю

Украинская армия лишилась 10670 солдат. Отмечается, что российские военные освободили семь населенных пунктов. Средства ПВО сбили за неделю 10 авиабомб, пять ракет «Нептун» и 945 беспилотников.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

