Рязанец перевел мошенникам 4,2 миллиона

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что кто-то пытается завладеть деньгами жителя, и предложил перевести все сбережения на «безопасный» счет. Потерпевший выполнил указания злоумышленника и перечислил 4,2 миллиона рублей. Позже понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.