Рязанец перевел мошенникам 4,2 миллиона
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что кто-то пытается завладеть деньгами жителя, и предложил перевести все сбережения на «безопасный» счет. Потерпевший выполнил указания злоумышленника и перечислил 4,2 миллиона рублей. Позже понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Житель Новомичуринска перевел мошенникам 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 28 сентября. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что кто-то пытается завладеть деньгами жителя, и предложил перевести все сбережения на «безопасный» счет.
Потерпевший выполнил указания злоумышленника и перечислил 4,2 миллиона рублей. Позже понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.