Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов в России

Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных МВД, оценки жителей, количеству и качеству системы «Безопасный город». Рязань заняла 5 строчку списка самых безопасных городов в стране. В городе отмечается стабильное снижение преступности. В рейтинге ее опередили Махачкала, Владикавказ, Грозный и Москва.