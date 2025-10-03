Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов в России
Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных МВД, оценки жителей, количеству и качеству системы «Безопасный город». Рязань заняла 5 строчку списка самых безопасных городов в стране. В городе отмечается стабильное снижение преступности. В рейтинге ее опередили Махачкала, Владикавказ, Грозный и Москва.
Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов в России. Об этом сообщает «Российская газета».
