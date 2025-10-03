Рязань
FT: в окружении Трампа произошли изменения в отношении России
