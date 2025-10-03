FT: в окружении Трампа произошли изменения в отношении России

В окружении президента США Дональда Трампа произошли значительные изменения в отношении России. Как сообщает газета Financial Times, Трамп по-прежнему против того, чтобы налогоплательщики США финансировали помощь Украине. Он считает, что за это должны платить союзники Украины из НАТО. Тем не менее, Трамп дал указание военным подготовить дополнительные разведывательные данные для Украины, чтобы она могла атаковать российские энергетические объекты. Британия уже помогает украинским силам наносить удары по глубине России, и нынешняя администрация США поддерживает это направление.

В окружении президента США Дональда Трампа произошли значительные изменения в отношении России. Как сообщает газета Financial Times, Трамп по-прежнему против того, чтобы налогоплательщики США финансировали помощь Украине. Он считает, что за это должны платить союзники Украины из НАТО.

Тем не менее, Трамп дал указание военным подготовить дополнительные разведывательные данные для Украины, чтобы она могла атаковать российские энергетические объекты.

Британия уже помогает украинским силам наносить удары по глубине России, и нынешняя администрация США поддерживает это направление.