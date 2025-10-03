Аркадий Фомин вручил награды педагогам Шиловского района в преддверии Дня учителя

В четверг, 2 октября, в Шилове состоялось торжественное мероприятие «Сегодня славим мы учителей», посвященное профессиональному празднику педагогов, который ежегодно отмечается в России 5 октября. В преддверии Дня учителя лучшие педагоги, воспитатели, а также руководители и сотрудники образовательных учреждений были удостоены государственных, региональных и муниципальных наград. Для гостей торжества выступили победитель телевизионного музыкального проекта «Народный артист» Алексей Гоман и творческие коллективы района.

Со сцены районного Дома культуры сотрудников образовательных и дошкольных учреждений поздравили председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава Шиловского муниципального района Елена Синетова, глава администрации муниципального образования Сергей Стерликов и начальник районного управления образования Надежда Чиенева.

Открывая праздничное мероприятие, спикер регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что Шиловский район богат педагогическими традициями, которые на протяжении многих лет передаются старшими наставниками молодым учителям.

«Именно эти традиции позволяют держать высокую планку, высокий уровень преподавания в школах. При этом, конечно, мы видим, как быстро, отвечая на требования времени, меняются образовательные учреждения: преображаются и переоснащаются учебные классы, внедряются современные методы работы, создаются условия для научной и творческой деятельности, — рассказал Аркадий Фомин. — Не менее важна и содержательная часть. Сегодня все больше внимания уделяется воспитанию подрастающего поколения. Безусловно, основы закладываются в семье. Именно там ребенок получает первые представления о том, что хорошо, а что плохо. Но роль школы, роль наставника в формировании и становлении личности является одной из самых важных».

Праздничные мероприятия продолжились в поселке Лесной. За социально значимую общественную и волонтерскую деятельность Благодарственными письмами Рязанской областной Думы были отмечены трудовые коллективы средней общеобразовательной школы, детского сада, Дома культуры, детской школы искусств «Парус» и Дома детского творчества. В торжественной обстановке региональные награды руководителям учреждений вручил Аркадий Фомин. Он отметил, что благодаря инициативности и трудолюбию жителей поселок год от года преображается: благоустраиваются территории, ремонтируются социальные учреждения, открываются новые рабочие места.

«Я уверен, что и дальше одной большой семьей будем развивать Лесной, создавать комфортные условия, делать все, чтобы на родную землю после учебы возвращались молодые специалисты. Я уверен, что жизнь только начинается, у нашего поселка все впереди», — подчеркнул глава регионального парламента.

Подарком для всех присутствующих стал концерт в исполнении суперфиналиста четвертого сезона вокального шоу «Голос 60+", уроженца Рязанской области Евгения Соломина.