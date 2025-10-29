В России предложили увеличить компенсацию за детский сад

Авторы инициативы предложили увеличить минимальный размер компенсации на 20 процентных пунктов: за первого ребенка — с 20% до 40%; за второго — с 50% до 70%; за третьего и последующих — с 70% до 90%. По мнению депутатов, это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность дошкольного образования.

В России предложили увеличить компенсацию за детский сад. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также Алексей Журавлев, передало 29 октября РИА Новости.

Авторы инициативы предложили увеличить минимальный размер компенсации на 20 процентных пунктов:

за первого ребенка — с 20% до 40%;

за второго — с 50% до 70%;

за третьего и последующих — с 70% до 90%.

По мнению депутатов, это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность дошкольного образования. Законопроект внесут в Госдуму.