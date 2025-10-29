Рязань
В России предложили увеличить компенсацию за детский сад
В России предложили увеличить компенсацию за детский сад. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также Алексей Журавлев, передало 29 октября РИА Новости.

Авторы инициативы предложили увеличить минимальный размер компенсации на 20 процентных пунктов:

  • за первого ребенка — с 20% до 40%;
  • за второго — с 50% до 70%;
  • за третьего и последующих — с 70% до 90%.

По мнению депутатов, это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность дошкольного образования. Законопроект внесут в Госдуму.