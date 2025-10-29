Рязанская область вошла в тройку лидеров по темпам годовой инфляции за сентябрь

По итогам сентября показатель инфляции в Рязанской области составил 9,57%. Регион занял третью строчку рейтинга, на первом — Тамбовская область с показателем 10,07%, на втором — Тульская область с показателем на уровне 9,74%. Рейтинг замыкают столичные регионы. В Подмосковье и Москве цены за год увеличились на 6,98% и 5,98% соответственно.

Рязанская область вошла в тройку лидеров по темпам годовой инфляции за сентябрь. Об этом сообщает «Бизнес журнал. Центр».

По итогам сентября показатель инфляции в Рязанской области составил 9,57%. Регион занял третью строчку рейтинга, на первом — Тамбовская область с показателем 10,07%, на втором — Тульская область с показателем на уровне 9,74%.

Рейтинг замыкают столичные регионы. В Подмосковье и Москве цены за год увеличились на 6,98% и 5,98% соответственно.