Рязанцы сообщили об очередном прорыве канализации в Горроще

ЧП случилось на перекрестке улиц Островского и Полетаева. «Коллектор забился, все это выливается со скоростью света. У жителей огромная просьба решить эту проблему. Невозможно ни окна дома открыть, ни дорогу перейти», — написал автор.