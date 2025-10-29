Россиян предупредили о крупных штрафах за объявления о сдаче жилья в аренду

Владельцам недвижимости, размещающим объявления о сдаче квартир или домов с дискриминационными условиями, грозит серьезный штраф. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он отметил, что фразы, такие как «только для славян», «без детей» или «цыганам не звонить», могут быть расценены как признаки дискриминации, что противоречит Конституции России.
Бондарь пояснил, что за подобные объявления предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 5.62 КоАП РФ, за нарушение прав человека по мотивам расы, национальности, религии и других признаков гражданам может грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей. Также возможны штрафы по статье 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе.
Кроме того, эксперты отмечают, что ограничения, такие как «без животных», могут быть законными для защиты имущества. Однако отказ в аренде человеку с инвалидностью, которому необходима собака-поводырь, станет незаконным и также может повлечь штраф.