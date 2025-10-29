Россиян предупредили о крупных штрафах за объявления о сдаче жилья в аренду

За объявления о сдаче жилья с дискриминационными условиями предусмотрен крупный штраф. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркнул, что формулировки вроде «только для славян», «без детей» или «цыганам не звонить» нарушают Конституцию РФ. За это гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб., юрлицам — от 50 до 100 тыс. руб. Ограничение проживания с животными возможно, но отказ инвалиду с собакой-поводырем считается нарушением закона.

Владельцам недвижимости, размещающим объявления о сдаче квартир или домов с дискриминационными условиями, грозит серьезный штраф. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что фразы, такие как «только для славян», «без детей» или «цыганам не звонить», могут быть расценены как признаки дискриминации, что противоречит Конституции России.

Бондарь пояснил, что за подобные объявления предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 5.62 КоАП РФ, за нарушение прав человека по мотивам расы, национальности, религии и других признаков гражданам может грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей. Также возможны штрафы по статье 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе.

Кроме того, эксперты отмечают, что ограничения, такие как «без животных», могут быть законными для защиты имущества. Однако отказ в аренде человеку с инвалидностью, которому необходима собака-поводырь, станет незаконным и также может повлечь штраф.