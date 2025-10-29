Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян
Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
