Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян

Президент подчеркнул, что у жителей всех регионов должна быть возможность купить эти продукты по доступным ценам. «У нас сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше», — заключил Путин.

Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что у жителей всех регионов должна быть возможность купить эти продукты по доступным ценам.

«У нас сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше», — заключил Путин.