Врач рассказала об опасности осенних фотосессий в листве
По словам врача-терапевта Красногорской больницы Хачмафовой, фотосессия в осенней листве может вызвать аллергию. «Опавшие листья являются переносчиками аллергенов и загрязняющих веществ. Особую опасность представляют листья, собранные вблизи автодорог и промзон. На их поверхности накапливаются тяжелые металлы, которые легко попадают в организм через дыхательные пути или кожу», — отметила врач.
