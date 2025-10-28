Врач рассказала об опасности осенних фотосессий в листве

По словам врача-терапевта Красногорской больницы Хачмафовой, фотосессия в осенней листве может вызвать аллергию. «Опавшие листья являются переносчиками аллергенов и загрязняющих веществ. Особую опасность представляют листья, собранные вблизи автодорог и промзон. На их поверхности накапливаются тяжелые металлы, которые легко попадают в организм через дыхательные пути или кожу», — отметила врач.