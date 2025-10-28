В Рязанской области сгорел деревянный дом
Инцидент произошел вечером 27 октября поселке Ибердский в Кораблинском муниципальном округе. Загорелся нежилой деревянный дом. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
