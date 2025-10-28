В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Рязанцам напомнили, что за нарушение грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.