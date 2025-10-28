Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 79.82 0.84 29/10
ЦБ EUR 92.94 0.92 29/10
Нал. USD 80.40 / 80.80 28/10 18:15
Нал. EUR 94.04 / 95.85 28/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 115
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 802
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 045
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В рязанских дворах инспекторы госжилинспекции нашли нарушения
Нарушения нашли на улицах Зубковой, дом № 31А, Новоселов, дом № 58 корпус 2; Касимовском шоссе, дом № 61; Кальная, дом № 40; 8 Марта, дом № 22; Фирсова, дом № 14. Инспекторы установили, что мусор с территорий дворов вовремя не вывозили, контейнерные площадки были повреждены, на них и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор. Управляющим компаниям, обсуживающим многоквартирные дома, выдадут предостережения.

Госжилинспекция на прошлой неделе провела в Октябрьском и Советском районах Рязани рейды и проверила качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба облправительства.

Нарушения нашли на улицах Зубковой, дом № 31А, Новоселов, дом № 58 корпус 2; Касимовском шоссе, дом № 61; Кальная, дом № 40; 8 Марта, дом № 22; Фирсова, дом № 14.

Инспекторы установили, что мусор с территорий дворов вовремя не вывозили, контейнерные площадки были повреждены, на них и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор.

Управляющим компаниям, обсуживающим многоквартирные дома, выдадут предостережения.