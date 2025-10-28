В рязанских дворах инспекторы госжилинспекции нашли нарушения

Нарушения нашли на улицах Зубковой, дом № 31А, Новоселов, дом № 58 корпус 2; Касимовском шоссе, дом № 61; Кальная, дом № 40; 8 Марта, дом № 22; Фирсова, дом № 14. Инспекторы установили, что мусор с территорий дворов вовремя не вывозили, контейнерные площадки были повреждены, на них и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор. Управляющим компаниям, обсуживающим многоквартирные дома, выдадут предостережения.

Госжилинспекция на прошлой неделе провела в Октябрьском и Советском районах Рязани рейды и проверила качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба облправительства.

