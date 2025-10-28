В Госдуме поддержали идею создания «бабушкиного капитала»

Рязань
Депутат Сергей Миронов высказал поддержку идеи создания «бабушкиного капитала», который будет направлен на поддержку пожилых людей, воспитывающих внуков. Об этом сообщает «Абзац». Однако он отметил, что данная инициатива требует тщательной законодательной проработки. Кроме того, Миронов предложил ввести 13-ю пенсию, которая могла бы выплачиваться к новогодним праздникам. По его словам, в бюджете страны достаточно средств для реализации обеих инициатив. Он указал на возможность финансирования через неиспользованные бюджетные средства, которые возвращаются в казну из-за несвоевременного проведения госзакупок, а также через сокращение заимствований и налоговые изменения.

Депутат Сергей Миронов высказал поддержку идеи создания «бабушкиного капитала», который будет направлен на поддержку пожилых людей, воспитывающих внуков. Об этом сообщает «Абзац».

Однако он отметил, что данная инициатива требует тщательной законодательной проработки.

Кроме того, Миронов предложил ввести 13-ю пенсию, которая могла бы выплачиваться к новогодним праздникам. По его словам, в бюджете страны достаточно средств для реализации обеих инициатив.

Он указал на возможность финансирования через неиспользованные бюджетные средства, которые возвращаются в казну из-за несвоевременного проведения госзакупок, а также через сокращение заимствований и налоговые изменения.

Миронов подчеркнул, что скрытые ресурсы бюджета могут составлять триллионы рублей, что открывает возможности для поддержки пенсионеров и граждан с низкими доходами.