Спортивная школа ХК «Рязань-ВДВ» пригласила на домашние матчи детских команд

Воспитанники отделения хоккея спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» уверенно продолжают свой путь в первенстве ЦФО, первенстве Москвы и первенстве Московской области сезона 2025/2026 и в ближайшие дни сыграют несколько домашних матчей на льду Дворца спорта «Олимпийский». Вход на матчи свободный.

29 октября, в среду, юниорская команда спортивной школы встретится на тренировочной арене «Олимпийского» со сверстниками из калужского «Космоса». Матч пройдёт в рамках первенства ЦФО среди юниоров до 18 лет. Начало в 13:15.

В четверг, 30 октября, ХК «Рязань-ВДВ» 2014 г. р. примет воспитанников столичной «Академии хоккея им. В. Б. Харламова». Встреча состоится на тренировочной арене дворца спорта в рамках первенства Москвы. Начало в 12:30.

31 октября, в пятницу, сразу два матча пройдут на основной арене ДС «Олимпийский». В первенстве Москвы ХК «Рязань-ВДВ» 2010 г. р. сыграет против бобровского «Деко Минералс». Начало встречи в 9:45. А ХК «Рязань-ВДВ» 2009 г. р. сразится в первенстве ЦФО со своими соседями по турнирной таблице, нынешними лидерами — «Олимпом» из Обнинска. Начало в 18:15.

В субботу, 1 ноября, на основной арене Дворца спорта также состоятся два матча. В 9 утра команда 2013 г. р. сыграет с воспитанниками спортивной школы «Ледовое поколение» из Орла в рамках первенства Центрального федерального округа. В 11:30 стартует вторая игра ХК «Рязань-ВДВ» 2009 г. р. с обнинским «Олимпом» в первенстве ЦФО.

В воскресенье, 2 ноября, команда 2009 г. р. сыграет со столичным «Соколом» в первенстве Москвы. Матч пройдёт на основной арене Дворца спорта. Начало в 12:30.

Возрастное ограничение 6+.