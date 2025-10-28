Рязань
Рязанца осудят за серию краж
Рязанца осудят за серию краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего рязанца, обвиняемого в совершении 7 краж из магазинов бытовой техники, пунктов выдачи заказов, строительного вагончика и сервиса по ремонту телефонов. Совокупный ущерб от его краж составил 758 тысяч рублей.

По данным следствия, в марте и мае 2025 года рязанец одинаковым способом совершил 3 кражи из сетевых магазинов электроники. Заходя в торговые залы, он помещал в пакет различные товары — радио, электрощетку, электробритву и отпариватель, после чего покидал помещения без оплаты, минуя кассовые зоны.

В июне мужчина обокрал ПВЗ на улице Островского и Первомайском проспекте. Также рязанец обокрал строительные вагончики на улице Черновицкой.

Краденые вещи мужчина продавал своим знакомым и случайным людям. А вырученные деньги тратил на покупку наркотиков.

Ночью 1 июля обвиняемый совершил самую крупную кражу. Взломав дверь сервиса по ремонту мобильных телефонов на Первомайском проспекте, он похитил из салона более 18 тысяч рублей, 20 сотовых телефонов, 5 умных часов, 2 планшета и другую технику на общую сумму 622 тысячи рублей.

Мужчину задержали в квартире на улице Быстрецкой, которую он посуточно. Там полицейские обнаружили большую часть похищенного.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.