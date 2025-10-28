Рязань
ХК «Рязань ВДВ» объявил о назначении Павла Зубова главным тренером команды
Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» объявил о назначении Павла Владимировича Зубова на пост главного тренера команды. Об этом сообщили в группе ВКонтакте. Зубов ранее работал в таких известных клубах, как «Ак Барс» (Казань), «Сибирь» (Новосибирск), «Лада» (Тольятти) и «Локомотив» (Ярославль). Одним из его значительных достижений стало успешное руководство пермским «Молотом», с которым он завоевал первое место в регулярном чемпионате ВХЛ и установил рекордную серию из 17 побед подряд. В качестве игрока Зубов дважды становился обладателем Кубка Чемпиона России. Спортивный директор клуба Глеб Владимирович Лучников отметил, что назначение Зубова — это шаг к новым высотам для команды. Павел Зубов уже приступил к своим обязанностям.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» объявил о назначении Павла Владимировича Зубова на пост главного тренера команды. Об этом сообщили в группе ВКонтакте.

Зубов — опытный специалист с богатым тренерским опытом, который ранее работал в таких известных клубах, как «Ак Барс» (Казань), «Сибирь» (Новосибирск), «Лада» (Тольятти) и «Локомотив» (Ярославль).

Одним из его значительных достижений стало успешное руководство пермским «Молотом», с которым он завоевал первое место в регулярном чемпионате ВХЛ и установил рекордную серию из 17 побед подряд. В качестве игрока Зубов дважды становился обладателем Кубка Чемпиона России.

Спортивный директор клуба Глеб Владимирович Лучников отметил, что назначение Зубова — это шаг к новым высотам для команды. «Мы привлекли в клуб настоящего лидера, одного из сильнейших специалистов, чей авторитет в хоккейном мире неоспорим. Уверен, что под руководством Павла Владимировича мы выйдем на новый уровень и начнем стабильно добиваться побед», — заявил Лучников.

Он также подчеркнул, что одной из ключевых задач станет изменение игровой модели и стиля команды.

Павел Зубов уже приступил к своим обязанностям и готовит команду к предстоящей выездной серии.

Фото: ХК «Рязань-ВДВ» в ВКонтакте