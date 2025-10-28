Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение календарного года

Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение календарного года. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект внесли в Госдуму в июне. Согласно документу, призыв на службу будет осуществляться в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента.

Напомним, ко второму чтению в проект внесли поправки. Так, призывники обязаны являться в военкомат по электронной повестке в срок не более 30 дней со дня ее выдачи.