Эксперт высказался о введении четырехдневной рабочей недели в России

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Сафонов высказался о введении четырехдневной рабочей недели в России. Об этом он 28 октября сообщил РИА Новости.

По словам Сафонова, введение «четырехдневки» для всех работников в стране нереализуемо.

«Во-первых, для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 млн человек», — отметил эксперт.

Во-вторых, сохранение объемов ВВП при гипотетической возможности привлечь 20% новых сотрудников без роста производительности труда приведет к уменьшению зарплаты, что невозможно, уточнил Сафонов.