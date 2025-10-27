В Рязанской области появится падел-центр

Строительство его в регионе уже началось. Падел — модный ныне командный (парный) вид спорта. В нем сочетаются элементы сквоша и тенниса. Рязанскую областную федерацию возглавляет Дмитрий Чекурин.