В Рязани благоустроили придомовую территорию на улице Кирпичный завод

В Рязани на улице Кирпичный завод у дома № 14 завершили благоустройство территории. Об этой сообщили на сайте администрации города. В ходе работ была уложена новая асфальтовая поверхность, обновлены бордюры, заасфальтирована автопарковка, а также отремонтированы тротуары и подходы к подъездам. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.

Фото: Администрация Рязани