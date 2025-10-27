В небе над Подмосковьем пролетел неопознанный объект, похожий на метеорит

Небесное тело с зеленым свечением заметили в небе над Москвой и Подмосковьем рано утром 27 октября. Явление наблюдали в Истре, Фрязино, Раменском, Люберцах, Красногорске и других подмосковных городах.

В небе над Подмосковьем пролетел неопознанный объект, похожий на метеорит. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

