В Иркутской области произошло массового ДТП с погибшим и пострадавшим

В Иркутской области на федеральной трассе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель автовоза. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Авария случилась из-за сильного гололеда, который стал причиной скольжения нескольких автомобилей. В результате столкновения один человек получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются тушением полыхающих автомобилей и убирают искореженный металл с дороги.

Фото: Плохие новости 18+