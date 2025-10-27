Рязанская область заняла 36 место в рейтинге по доступности арендного жилья

Согласно статистике, 51,4% рязанских семей могут позволить себе арендовать квартиру. Для этого необходим семейный доход в 97,3 тыс. Предполагается, что этой суммы хватит на оплату аренды и повседневные расходы. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.