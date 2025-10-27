РИА Новости: Трамп заявил, что у берегов России находится атомная подлодка США

Такое высказывание он сделал, комментируя успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем. «Они (Россия — ред.) знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», — заявил Трамп.