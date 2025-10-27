РИА Новости: Трамп заявил, что у берегов России находится атомная подлодка США
Президент США Дональд Трамп заявил, что «у берегов» России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка. Об этом пишет РИА Новости.
