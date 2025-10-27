Более 100 человек задержали во время рейдов в Рязанской области

Рейды в регионе прошли в выходные дни. Отмечается, что особое внимание оперативники уделили охране общественного порядка на улицах в центре Рязани, в том числе на улице Почтовой. В итоге в отделы полиции было доставлено более 100 человек. Также за выходные в Рязани зафиксировали 12 нарушений миграционного законодательства. Еще 16 преступлений, совершенных иностранцами пресекли в Касимовском, Рыбновском, Михайловском, Рязанском и Спасском районах области. В двух магазинах — на улице Матросова и улице Качевская в Рязани выявлены нарушения, связанные с торговлей алкоголем. Изъято более 30 литров спиртного.

