ВС РФ поразили железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ
Также российские войска ударили по объектам энергетики, цехам по производству БПЛА дальнего действия и местам их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 116 беспилотников.
