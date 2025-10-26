ВС РФ поразили железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ

Также российские войска ударили по объектам энергетики, цехам по производству БПЛА дальнего действия и местам их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 116 беспилотников.

ВС РФ поразили железнодорожный состав, перевозивший вооружение и военную технику в районы боевых действий на Донбассе. Об этом 26 октября сообщили в Минобороны.

Также российские войска ударили по объектам энергетики, цехам по производству БПЛА дальнего действия и местам их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах.

Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 116 беспилотников.