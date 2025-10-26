Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
10°
Пнд, 27
10°
Втр, 28
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 80.52 / 81.50 26/10 07:00
Нал. EUR 95.36 / 95.80 26/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 623
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 563
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 738
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 243
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ВС РФ поразили железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ
Также российские войска ударили по объектам энергетики, цехам по производству БПЛА дальнего действия и местам их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 116 беспилотников.

ВС РФ поразили железнодорожный состав, перевозивший вооружение и военную технику в районы боевых действий на Донбассе. Об этом 26 октября сообщили в Минобороны.

Также российские войска ударили по объектам энергетики, цехам по производству БПЛА дальнего действия и местам их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах.

Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 116 беспилотников.