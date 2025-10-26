В Рязанской области легковушка влетела в здание аптеки
ДТП произошло на улице Пролетарской в Скопине. На кадрах видно, что после аварии легковушка получила механические повреждения — у нее разбит бампер и капот. На месте происшествия работали полицейские. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области легковушка влетела в здание аптеки. Пост об этом опубликован в соцсетях.
ДТП произошло на улице Пролетарской в Скопине. На кадрах видно, что после аварии легковушка получила механические повреждения — у нее разбит бампер и капот.
На месте происшествия работали полицейские.
Официальная информация уточняется.