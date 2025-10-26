В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла
ДТП произошло ночью 26 октября на Первомайском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл и легковушка. Рязанцы предположили, что водителя двухколесного транспортного средства увезли на скорой. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла. Пост об этом опубликован в соцсетях.
ДТП произошло ночью 26 октября на Первомайском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл и легковушка.
Рязанцы предположили, что водителя двухколесного транспортного средства увезли на скорой. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.
Официальная информация уточняется.