В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла

ДТП произошло ночью 26 октября на Первомайском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл и легковушка. Рязанцы предположили, что водителя двухколесного транспортного средства увезли на скорой. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Официальная информация уточняется.