В Польше заявили, что Украина готова продолжать конфликт еще три года

Как сказал премьер Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский заявил ему о готовности Украины продолжать конфликт еще два-три года. «Сейчас главный вопрос — сколько жертв мы увидим. Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», — сказал Туск.

При этом, по словам польского политика, Киев надеется, что боевые действия не затянутся на 10 лет.