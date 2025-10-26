Участник шоу «Гладиаторы» планирует создать в Рязанской области экоферму

Участник шоу «Гладиаторы» на ТНТ Илья Сулоев, который может простоять более 40 минут в планке и совершить 3000 приседаний на гвоздях, планирует создать в Касимовском округе экоферму. Об этом 26 октября сообщил глава администрации округа Иван Бахилов. Отмечается, что Илья Сулоев — учредитель компании по производству протеиновых батончиков. Он планирует создать в Касимовском округе экоферму, которая будет производить экологически чистые продукты. Кроме того, Илья Сулоев хочет разработать концепцию экопоселения.

