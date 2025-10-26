Рязанский шахматист-паралимпиец в составе сборной РФ выиграл Олимпиаду ФИДЕ

Рязанец Илья Липилин в составе сборной РФ стал чемпионом шахматной Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 26 октября сообщил губернатор региона Павел Малков. На соревнованиях в Казахстане команда из России одержала пять побед, одну сыграла вничью. В олимпиаде участвовали 34 сборные со всего мира. Павел Малков поздравил Илью Липилина, его близких, тренера и спортивную школу «Антей» с результатом.

