Рязанцы сообщили о ДТП с пострадавшим
Отмечается, что авария произошла утром 26 октября на перекрестке улиц Ленина и Рязанской в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Как отметили очевидцы, в аварии пострадал мужчина 1984 года рождения, его госпитализировали. На месте происшествия работала полиция. Один из автомобилей увез эвакуатор. Официальная информация уточняется.
