Рязанцы сообщили о ДТП с пострадавшим

Отмечается, что авария произошла утром 26 октября на перекрестке улиц Ленина и Рязанской в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Как отметили очевидцы, в аварии пострадал мужчина 1984 года рождения, его госпитализировали. На месте происшествия работала полиция. Один из автомобилей увез эвакуатор. Официальная информация уточняется.

Рязанцы сообщили о ДТП с пострадавшим. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Отмечается, что авария произошла утром 26 октября на перекрестке улиц Ленина и Рязанской в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля.

Как отметили очевидцы, в аварии пострадал мужчина 1984 года рождения, его госпитализировали.

На месте происшествия работала полиция. Один из автомобилей увез эвакуатор.

Официальная информация уточняется.