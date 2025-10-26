Рязанцы сообщили, что дом на улице Крупской оцепили

Инцидент произошел 26 октября. По словам очевидцев, в доме якобы закрылся неизвестный с оружием. В пресс-службе УМВД по региону РЗН. инфо сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.