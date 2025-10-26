Рязанцы пожаловались на химическую вонь в городе

Жалобы на химический запах поступили от жителей Горрощи, Песочни, Недостоева. «Как спасаться от ужасной вони? И что делать, когда першит в горле от таких запахов? Невозможно дышать ночью!» — написала жительница Недостоева.