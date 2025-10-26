Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП на улице Пушкина
Отмечается, что ДТП произошло 23 октября в 18:30 на парковке около дома № 38 по улице Пушкина. По словам автора поста, неизвестный протаранил припаркованные автомобили «Ниссан» и «Тойота». Машины получили механические повреждения. Уточняется, что после ДТП виновник скрылся. Рязанцы ищут свидетелей аварии или записи с видеорегистратора. Обращаться попросили в комментарии по ссылке.
Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП на улице Пушкина. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло 23 октября в 18:30 на парковке около дома № 38 по улице Пушкина.
По словам автора поста, неизвестный протаранил припаркованные автомобили «Ниссан» и «Тойота». Машины получили механические повреждения.
Уточняется, что после ДТП виновник скрылся.
Рязанцы ищут свидетелей аварии или записи с видеорегистратора. Обращаться попросили в комментарии по
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»