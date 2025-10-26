Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 650
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 583
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 757
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 265
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанцу дали условный срок за систематическое избиение ребенка
По данным рыбновского райсуда, 33-летний мужчина систематически избивал трехлетнего ребенка. Вину он признал и раскаялся в содеянном. Отмечается, что мать ребенка просила суд строго не наказывать мужчину. В итоге ему вынесли приговор по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Злоумышленника осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вступил в законную силу.

Жителю Рыбновского района дали условный срок за систематическое избиение ребенка. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

33-летний мужчина систематически избивал трехлетнего ребенка. Вину он признал и раскаялся в содеянном.

Отмечается, что мать ребенка просила суд строго не наказывать мужчину.

В итоге ему вынесли приговор по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Злоумышленника осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор вступил в законную силу.