Рязанцу дали условный срок за систематическое избиение ребенка

По данным рыбновского райсуда, 33-летний мужчина систематически избивал трехлетнего ребенка. Вину он признал и раскаялся в содеянном. Отмечается, что мать ребенка просила суд строго не наказывать мужчину. В итоге ему вынесли приговор по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Злоумышленника осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вступил в законную силу.